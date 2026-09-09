Рустам Минниханов встретился с коллективом завода «Элекон»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский завод «Элекон». Предприятие основано в 1939 году и специализируется на разработке и производстве электрических соединителей.
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