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«Ребенок каждый день не хочет идти в школу, что делать?»

«Ребенок каждый день не хочет идти в школу, что делать?»

Отвечает педагог-психолог фото: Drazen Zigic/Getty Images«Здравствуйте! Моему сыну 10 лет, он учится в четвертом классе.

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