У «Ливерпуля» 1 победа в 4 матчах АПЛ. Мерсисайдцы пропустили 9 голов в этих играх

В 37-м туре мерсисайдцы сыграли вничью с «Астон Виллой» (3:3), дважды пропустив в концовке матча. В последних 4 матчах лиги у «Ливерпуля» две ничьих, поражение и лишь одна победа – над «Тоттенхэмом» (4:2).