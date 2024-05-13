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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ливерпуля» 1 победа в 4 матчах АПЛ. Мерсисайдцы пропустили 9 голов в этих играх

В 37-м туре мерсисайдцы сыграли вничью с «Астон Виллой» (3:3), дважды пропустив в концовке матча. В последних 4 матчах лиги у «Ливерпуля» две ничьих, поражение и лишь одна победа – над «Тоттенхэмом» (4:2).

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