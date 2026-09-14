Бюджет вышел в плюс в августе

ВВП во втором квартале вырос на 0,9%. Реальная кредитная ставка выше 10% годовыхчитайте на monocle.ruВВП во втором квартале вырос на 0,9%.
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