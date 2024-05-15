Чем бутерброды опасны для водителей?

Бутерброды, на первый взгляд, не могут нести никакой опасности для водителей. Однако врачи так не считают и уверены, что тем, кто длительное время находится за рулем, стоит уделять аспектам питания больше внимания.
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