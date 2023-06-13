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Воздушная тревога началась в Киеве, Днепропетровской и других частях Украины

Воздушная тревога началась в Киеве, Днепропетровской и других частях Украины

Сигналы воздушной тревоги раздались на территориях восточной и центральной Украины. Об этом сообщил ресурс по оповещению граждан.

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