Китай выразил поддержку мирному урегулированию украинского кризиса на фоне предстоящей американо-украинской встречи

Пекин, 11 марта /Синьхуа/ -- Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и надеется, что все стороны смогут достичь справедливого, устойчивого и приемлемого для всех решения, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.