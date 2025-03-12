Китай выразил поддержку мирному урегулированию украинского кризиса на фоне предстоящей американо-украинской встречи

Пекин, 11 марта /Синьхуа/ -- Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и надеется, что все стороны смогут достичь справедливого, устойчивого и приемлемого для всех решения, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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