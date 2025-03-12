Состоялось заключительное заседание ежегодной сессии ВК НПКСК

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ -- В понедельник утром состоялось заключительное заседание 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва, на котором призвали членов НПКСК внести новый и еще больший вклад в продвижение китайской модернизации.
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