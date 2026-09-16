МТС привязала выплаты акционерам к OIBDA

Совет директоров МТС утвердил дивидендную политику на 2027–2028 годы, по которой объем возврата капитала акционерам будет зависеть от финансовых результатов компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач Маматов назв...
- Кто поговорит с М...
- ВД В Новосибирской о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым