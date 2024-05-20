Второй спецборт МЧС вылетел из Москвы в Тебриз

В МЧС сообщили, что второй спецборт со спасателями вылетел из Москвы в Тебриз 20 мая на помощь в поисково-спасательной операции, связанной с жесткой посадкой вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту.
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