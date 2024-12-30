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Новогодний концерт для жителей Актау подготовили артисты филармонии

Новогодний концерт для жителей Актау подготовили артисты филармонии

Хотя погода мало напоминает о приближении Нового года – недавно выпавший снег быстро растаял, а мороз пошёл на убыль, - праздничную зимнюю атмосферу смогли создать певцы и музыканты Мангистауской областной филармонии им.

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