Новогодний концерт для жителей Актау подготовили артисты филармонии

Хотя погода мало напоминает о приближении Нового года – недавно выпавший снег быстро растаял, а мороз пошёл на убыль, - праздничную зимнюю атмосферу смогли создать певцы и музыканты Мангистауской областной филармонии им.
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