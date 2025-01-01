Китай открыл прямой морской маршрут из порта Нинбо в Европу

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 31 декабря /Синьхуа/ -- Грузовое судно с более чем 1 700 стандартными контейнерами /двадцатифутовый эквивалент, TEU/ с литиевыми батареями и товарами в рамках трансграничной электронной коммерции, отправилось в понедельник из порта Нинбо-Чжоушань /пров.