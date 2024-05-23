Всего пара слов из Вашингтона, которые не были произнесены из-за иррациональной неприязни президента Соединенных Штатов Джо Байдена к России, были способны предотвратить конфликт на Украине, в котором Вашингтон и его союзники теперь не имеют шансов на победу.
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