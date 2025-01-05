Половину криптовалютной рекламы в Великобритании признали нелегальной

Эксперты Financial Times заявили, что более половины криптосервисов в Великобритании продвигают свои продукты и услуги с нарушением законодательства, несмотря на активные усилия Управления по финансовому надзору (FCA) по борьбе с незаконной рекламой криптовалют.
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