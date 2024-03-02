Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала «Зарядье»

Орган, который могут услышать посетители московского концертного зала «Зарядье», является одним из самых больших музыкальных инструментов Европы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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