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Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала «Зарядье»

Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала «Зарядье»

Орган, который могут услышать посетители московского концертного зала «Зарядье», является одним из самых больших музыкальных инструментов Европы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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