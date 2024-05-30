Обновление Gran Turismo 7 добавляет 5 новых автомобилей, 4 новых мировых трассы и др...

Обновление Gran Turismo 7 добавляет 5 новых автомобилей, 4 новых мировых трассы и другоеPolyphony Digital выпустила еще одно новое обновление для Gran Turismo 7, и, как и каждый раз, оно приносит игрокам множество нового контента, включая новые автомобили, новые события и многое другое.