Обновление Gran Turismo 7 добавляет 5 новых автомобилей, 4 новых мировых трассы и др...

Обновление Gran Turismo 7 добавляет 5 новых автомобилей, 4 новых мировых трассы и другоеPolyphony Digital выпустила еще одно новое обновление для Gran Turismo 7, и, как и каждый раз, оно приносит игрокам множество нового контента, включая новые автомобили, новые события и многое другое.
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