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Татар-информ

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В МЧС предупредили об обильных осадках, ожидающихся в РТ 17 июля

В МЧС предупредили об обильных осадках, ожидающихся в РТ 17 июля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Днем 17 июля и в ночь на 18 июля в Татарстане ожидается выпадение от 30 до 100% месячной нормы осадков – их наибольшее количество будет в южных районах республики.

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