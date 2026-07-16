В МЧС предупредили об обильных осадках, ожидающихся в РТ 17 июля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Днем 17 июля и в ночь на 18 июля в Татарстане ожидается выпадение от 30 до 100% месячной нормы осадков – их наибольшее количество будет в южных районах республики.
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