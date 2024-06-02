Муниципальные перевыборы в Сербии

2 июня состоятся местные перевыборы в Белграде, а также еще в 14 городах и 74 муниципалитетах. Официальные результаты досрочных выборов в Сербии, которые прошли 17 декабря 2023 года, показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.