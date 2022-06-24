Российский тренер по борьбе помог спасти людей в смертельном ДТП в Москве

Единоборства , 24 июн, 10:08 0 Тренер сборной Дагестана по борьбе помог спасти людей из горящей машины Чемпион России по борьбе Арсланбек Алиев вместе с другими очевидцами спас шесть человек из Mercedes, который врезался на высокой скорости в здание в центре Москвы и загорелся Арсланбек Алиев (справа) (Фото: Магомед Хазамов / Федерация спортивной борьбы Дагестана) Старший тренер юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбек Алиев помог вытащить из горящего автомобиля шесть человек после ДТП в центре Москвы.