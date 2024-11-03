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Лавров рассказал о достижении саммита БРИКС в Казани

Лавров рассказал о достижении саммита БРИКС в Казани

Закрепление в декларации казанского саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к кризису на Украине — одно из основных политических достижений мероприятия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

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