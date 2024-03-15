Зеленский обезглавливает ВСУ, испугавшись бунта

Зеленский начал чистку в рядах украинских войск из-за страха военного переворота, уверяет эксперт.Именно из-за угрозы военного переворота Зеленский отдал приказ о перебазировании в столицу наиболее лояльных частей спецназа — рассказал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал.
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