Музыкальный фестиваль в Ельце: песни Тихона Хренникова в исполнении саксофонистов

Второй день музыкального фестиваля в Ельце открылся выступлением российского квартета саксофонистов, который исполнил программу «Мировые хиты», включая переложенную на четыре саксофона песню «Московские окна» Тихона Хренникова, передает ТАСС.
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