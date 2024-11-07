30-летний пациент психдиспансера ворвался в начальную школу в Челябинской области

Неадекватного южноуральца задержали в хозблоке начальной школы Кунашакского района. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 7 ноября, около в 9:44 в одном из учебных заведений Кунашакского района.