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Рязанские новости

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Рязанское предприятие оштрафовали за нарушение земельного законодательства

Рязанское предприятие оштрафовали за нарушение земельного законодательства

В сентябре 2024 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело внеплановую выездную проверку земельного участка площадью 15,78 га, принадлежащего ООО «ПромПесок» в Шацком районе Рязанской области.

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