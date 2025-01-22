Рязанское предприятие оштрафовали за нарушение земельного законодательства

В сентябре 2024 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело внеплановую выездную проверку земельного участка площадью 15,78 га, принадлежащего ООО «ПромПесок» в Шацком районе Рязанской области.
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