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Царьград

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Евкуров заявил о героизме современной молодежи во время СВО

Евкуров заявил о героизме современной молодежи во время СВО

Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ, в эфире радио "Комсомольская правда" отметил, что Специальная военная операция демонстрирует героизм молодежи, сравнимый с подвигами времен Великой Отечественной и войны в Афганистане.

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