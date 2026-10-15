Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов. В мужском одиночном катании лидерство сохраняет американец Илья Малинин с 4590 очками.
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