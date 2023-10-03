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Спортсмены не хотят, чтобы их достижения работали на славу России: пример Костенюк и Исинбаевой

Спортсмены не хотят, чтобы их достижения работали на славу России: пример Костенюк и Исинбаевой

Юрий Кот По поводу смены спортивного гражданства каких только дискуссий не было. Якобы это касается только спорта, чтобы не ставить крест на карьере.

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Комментарии
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Михаил Васильев
У них что рожа, что ж ... - одинаковые!
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14 час.
Михаил Васильев
Так ведут себя не только спортсмены, но и многие другие, например: артисты, чинуши всех рангов, бизнесмены, их детишки и прочая сволота!
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13 час.
Владимир Аверков
ссыкух заставить выплатить деньги,потраченные на обучение,тренировки,премии,отобрать ВСЕ звания,медали и пр.....после этого-лишить гражданства навсегда....и всё...только по закону...и Песюкова-на СВО,пусть там потусуется,покажет пример....у него же и сын,по-моему,есть....кобелёк наш неугомонный...
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13 час.

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