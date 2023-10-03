Юрий Кот По поводу смены спортивного гражданства каких только дискуссий не было. Якобы это касается только спорта, чтобы не ставить крест на карьере.
Спортсмены не хотят, чтобы их достижения работали на славу России: пример Костенюк и Исинбаевой
Комментарии
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Михаил Васильев
У них что рожа, что ж ... - одинаковые!
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14 час.
Михаил Васильев
Так ведут себя не только спортсмены, но и многие другие, например: артисты, чинуши всех рангов, бизнесмены, их детишки и прочая сволота!
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13 час.
Владимир Аверков
ссыкух заставить выплатить деньги,потраченные на обучение,тренировки,премии,отобрать ВСЕ звания,медали и пр.....после этого-лишить гражданства навсегда....и всё...только по закону...и Песюкова-на СВО,пусть там потусуется,покажет пример....у него же и сын,по-моему,есть....кобелёк наш неугомонный...
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13 час.
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