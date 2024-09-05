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Теракт на Кубани планировался с середины июня: ВСУ завербовали трех россиян

Теракт на Кубани планировался с середины июня: ВСУ завербовали трех россиян

Киев вовлек троих россиян в свою деятельность. Эти лица были призваны собирать информацию о размещении военных Российской армии, а также о различных объектах гражданского и военного назначения, государственных и муниципальных учреждениях, используя фото и передавая координаты другим участникам террористической сети для проведения актов террора на российской территории.

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