Расписание магнитных бурь на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года Ольга ВайленкоПо прогнозам экспертов, сентябрь 2024 года ожидается как относительно спокойный месяц с точки зрения геомагнитной активности.
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