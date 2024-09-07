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Расписание магнитных бурь на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года

Расписание магнитных бурь на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года

Расписание магнитных бурь на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года Ольга ВайленкоПо прогнозам экспертов, сентябрь 2024 года ожидается как относительно спокойный месяц с точки зрения геомагнитной активности.

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