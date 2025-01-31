Сотрудниками УЭБиПК МВД Северной Осетии выявлен факт мошенничества при выполнении контрактов по ремонту дороги

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО – Алания выявили факт мошенничества при выполнении работ по ремонту автодороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии