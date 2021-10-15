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В Татарстане можно проголосовать на досрочных выборах президента Узбекистана

В Татарстане можно проголосовать на досрочных выборах президента Узбекистана

В Татарстане можно проголосовать на досрочных выборах президента Узбекистана, которые назначены на 24 октября, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

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