Новогодний выпуск шоу “Вечерний Ургант” “Ciao, 2021” стал хитом в Сети: видео набрало 1 млн просмотров на Youtube за полдня (ФОТО, ВИДЕО)

https://viralife.ru/novogodniy-vypusk-shou-vecherniy-urgant-.В новом 2022 году №1 во вкладке тренда на YouTube стал новый выпуск “Вечернего Урганта” “CIAO, 2021!”, который стал своего рода теперь традицией после подобного выпуска в минувшем году.