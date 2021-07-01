Россия : в очередях за вакциной начали бить рожи...

Ржу в голос - НАЧАЛОСЬ! Сегодня в очереди на антиковидную вакцинацию в подмосковном (Пушкино) ТЦ "Глобус" случилась массовая драка - один гражданин пытался вакцинироваться в обход очереди, но гражданка (отстоявшая в очереди 2 часа!) кинулась на него как рысь и тут же получила удар кулаком в голову, после чего подоспели прочие страждущие, кои слегка помяли наглеца, но тот не успокоился и принялся метать в обидчиков предназначенные для заполнения анкет стеклянные столы, осколки коих повредили лица многим гражданам! Во как! В общем, с удовлетворением отмечаю, что новая тактика власти в теме вакцинации граждан от ковидки мгновенно дала позитивные результаты - на прививочных пунктах Москвы образовались очереди, в коих народ стоит (и дерётся) по 2 часа, медработники работают по 12 часов - ажиотаж такой, что на ПП сбились с ног вакцину подвозить : В среднем к-во привитых за сутки возросло (по сравнением с периодом идиотских уговоров) в 15-20 раз, что в общем-то, хороший результат - такими темпами к сентябрю к-во привитого населения достигнет 65% : Да, подрыв пердаков последовал - дебилы вопят о "незаконности", "неконституционности", и прочих их любимых темах.