Темы дня

122 062 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россия : в очередях за вакциной начали бить рожи...

Россия : в очередях за вакциной начали бить рожи...

Ржу в голос - НАЧАЛОСЬ! Сегодня в очереди на антиковидную вакцинацию в подмосковном (Пушкино) ТЦ "Глобус" случилась массовая драка - один гражданин пытался вакцинироваться в обход очереди, но гражданка (отстоявшая в очереди 2 часа!) кинулась на него как рысь и тут же получила удар кулаком в голову, после чего подоспели прочие страждущие, кои слегка помяли наглеца, но тот не успокоился и принялся метать в обидчиков предназначенные для заполнения анкет стеклянные столы, осколки коих повредили лица многим гражданам! Во как! В общем, с удовлетворением отмечаю, что новая тактика власти в теме вакцинации граждан от ковидки мгновенно дала позитивные результаты - на прививочных пунктах Москвы образовались очереди, в коих народ стоит (и дерётся) по 2 часа, медработники работают по 12 часов - ажиотаж такой, что на ПП сбились с ног вакцину подвозить : В среднем к-во привитых за сутки возросло (по сравнением с периодом идиотских уговоров) в 15-20 раз, что в общем-то, хороший результат - такими темпами к сентябрю к-во привитого населения достигнет 65% : Да, подрыв пердаков последовал - дебилы вопят о "незаконности", "неконституционности", и прочих их любимых темах.

Вернуться к статье
5614
Обсудить
Strannik Weid
Ничего удивительного. Как обычно сидим на жопе, критиканствуете до последнего, а как жареный петух в жопу клюнет несём делать, что можно было сделать спокойно и без очереди. Чуть позже будет ещё хуже.
Walery
Следовало ожидать. И еще ажиотаж поднимется, когда прививка будет стоить $1000. Образованность россиян за 30 лет и в силу ЕГЭ сильно просела, отказываются от прививок как дикие кочевники в начале прошлого века.
Кремлебот Путина
А у тех, кто в возрасте 50 + отказывается прививаться "путинской бодягой" - у них что просело? Они в силу чего отказываются? В силу бесплатного лучшего советского образования?
Walery
Что значит "...бодягой"? За свой базар отвечаешь? Если да - обоснуй заяву! Если сморозил не подумавши - счетчик тебе...
Кремлебот Путина
Ты, милчеловек, думай лучше, как гражданину следователю за свой ауешный прогон обосновывать будешь. Не обоснуешь - сияет тебе 12 лет строгого режима за экстремизм как клятва пионера. Вот сиди теперь считай и думай, как срок тебе уменьшить.
Walery
Ты зачем Ник сменила? Смотри как бы самой не улететь в Магадан - это афоризм, на самом деле будешь под Белгородом.
Кремлебот Путина
Не плачь, лерочка, мой ник на продолжительность твоего срока никак не повлияет.
Walery
ГусЫня, ты что ли! Ну ты и ведьма...
Кремлебот Путина
Лерочка, ты давай завязывай пить всё что горит. Иначе эта твоя нездоровая страсть доведёт тебя до цугундера или до сумасшедшего дома
Татьяна Браун
Автор аж завизжал от восторга, так ему в радость ситуация. В штанишки не писнул?
Евгений Гоголев
Автор очень точно всё описал. Те, кто привился до принуждения, люди образованные и интеллегентные. Пришла пора упёртышей. Пункты вакцинации оборудовать боксёрскими рингами, сейчас попрут "думающие креаклы".
В В
У интеллигентного человека стиль писанины этого автора вызвал бы омерзение. Не льстите себе.
Евгений Гоголев
Смысл верный.
Николай Кузнецов
Я привился, и притом, без всяких уговоров, но автор какой-то полудурок типа Мike, Полосова и т.п., испражняется в их духе.
Александр Попов
Так ведь интернет. Скройся за невнятным ником и мутной аватаркой и говори что хошь. И зубы целы.
В В
Сколько ненависти. Не статья, а грязный высер, хочется руки помыть. И ведь старался же, удод. Ты может и привился, только толку то - так и проживёшь всю свою жизнь конченой мразью.
Vlad Иванов
Идиот что привитый, что не привитый остается идиотом. Хотя автор этой писанины скорее продукт советского рабоче-крестьянского воспитания или потомок такого продукта.
Анфиса Иванова
А мне автор дюже даже понравился. Молодец, братан!!!
Роман Романов
Тем что оскорбляет людей? Наверно вы одного поля ягода.
Кремлебот Путина
Так человека делает таковым способность думать и учиться на чужих ошибках. А автор написал именно о двуногих животных, которых, к сожалению, большинство, и от этого некомфортно жить другим, более интеллектуально развитым, существам.
Анфиса Иванова
Я рада, что я из рядов автора, и мне ваше вежливое унижение меня до фени. Вчера похоронили мою соседку, проживавшую этажом ниже - всего две недели проболела короной, и спасти её не смогли . 60 лет, - и жизнь коту под хвост. А до этих роковых 2х недель бегала ягодкой - бабочкой !Прививаться не хотела ( из тех рядов , о которых говорит автор- дебилов!!!), и даже когда заболела, не сразу вызвала врачей...пещерное упрямство её сгубило. Вот таких как она ( прости , Господи!) оскорблять вообще-то тоже бесполезно, но когда все доводы исчерпаны - как вразумить человека?! теперь вот на небесах Господь будет вечно вразумлять...
Роман Романов
Ваше счастье, что я не из породы автора статьи, я бы ответил в том же тоне и в тех же выражениях. А насчет прививки - я привит и всем желаю того же. Мне не понравились оскорбления, даже если оппонент и не прав, то до этого опускаться нельзя.
Анфиса Иванова
Мое счастье - умные люди. А " умным угрожающим" я рекомендую обратиться к врачам.
Роман Романов
Фиса, угрожают за что-то серьезное, а за глупость просто троллят.
Роман Романов
/Так человека делает таковым способность думать и учиться на чужих ошибках. А автор написал именно о двуногих животных, которых, к сожалению, большинство, и от этого некомфортно жить другим, более интеллектуально развитым, существам./... Где-то я уже про это, толи читал, толи смотрел... Там еще черепа циркулем измеряли... И тех, кто не подходил под какие-то стандарты, отправляли в больницу и там делали так, что у них потом больше детишек не было. Но за это, по-моему, им, тем кто стандарты разрабатывали и применял, срок давали. Не помните, где и когда это было? ;-)
Кремлебот Путина
Цитата: " Где-то я уже про это, толи читал, толи смотрел." ------------------------------------------------------------------ Я не могу знать, что и когда Вы читали, или смотрели, или слышали, или Вам вообще всё это померещилось. Но коль скоро Вы жалуетесь на проблемы с памятью, то Вам надо обратиться за помощью в специализированное медицинское учреждение; правда, не могу Вам обещать, что от этого Ваши детородные способности не пострадают - побочные эффекты и осложнения в медицине ещё никто не отменял :)
Алексей Смирнов
Действительно тупые. я сделал тест на антитела и знаю. что никакая вакцинация мне не нужна.
Роман Романов
У тебя как и у твоей жены 400? Ты мне так и не ответил прошлый раз, чего 400?
Алексей Смирнов
Я в прошлый раз написал всё. что было необходимо. Любой более - менее грамотный человек всё поймёт. А дебилам по несколько раз повторять не собираюсь.
Роман Романов
Так ты так и не написал чего 400 то обнаружили? Что за единица измерения и чего? Ты, если только не дебил, хоть раз тест то этот видел? Судя по тому, что ты написал ты только, слышал о существовании этих тестов. А самого теста и в глаза не видел. Хоть бы погуглил образцы тестов, прежде чем, как всегда, тупо умничать и вещать глупость.
Алексей Смирнов
Антитела класса G (lqG) k RBD шиповидного (S) белка SARS-CoV-2 (COVID-19) - 416.40 AU/ml. Погугли. убогий.
Роман Романов
Ну наконец то я от тебя чего-то добился внятного.
Роман Романов
Странны у тебя тест, я таких цифирей не встречал в России. Вообще-то результаты анализов в России выглядят так:
Роман Романов
Роман Романов
Роман Романов
Алексей Смирнов
Век живи - век учись. а помирать всё равно дурачком будешь. Я вообще никаких тестов ранее не видел и не интересовался до этого момента.
Роман Романов
Самокритично!!! Заслуживает уважения. Теперь о главном, судя по тому, что ты прислал, ты уже переболел. У тебя уже достаточно антител. А они появляются или после болезни, или после вакцинации. Ты хоть поинтересуйся, что к чему, а то может ты разносчик заразы. Сам не болеешь, а окружающих людей заражаешь. :-)
Алексей Смирнов
Это не критика, это народная мудрость. Я переболел официально ещё год назад. а за этот год, думаю. что переболел ещё пару раз, с народом то общаться приходится. да и не в лесу я живу. Тут другой вопрос. вакцина мне зачем?
Роман Романов
Ну хотя бы просто для ковид паспорта. Потом, ты переболел одним штампом, а сейчас ходит много. Вакцина не полный гарант, но все же.
Алексей Смирнов
Абсолютно не полный, так зачем мне она нужна? Не хочу напрасно тратить государственные деньги. пусть отдатут мою дозу тем. кому она нужнее.
Роман Романов
Странная логика. А ты понимаешь, что ты можешь заражать других, сам не зная этого.
Алексей Смирнов
А ты хоть знаешь. что вакцинированный сам становится на какое то время носителем и может заразить окружающих? Погугли. полезно для кругозора.
Роман Романов
Такой чуши сейчас много ходит в инете. Не читай по этому поводу мнения глазнюков и ушнюков, читай вирусологов.
Алексей Смирнов
Именно их и читаю.
Татьянка Яцук
Стиль, слог изложения, конечно, шокирует, но суть верна.Интересно-секта Маши Шукшиной, Ольги Будиной будет стоять до последнего, или подействует все-таки пример их же собратьев по искусству-ведь сколько актеров уже переболело в тяжелейшей форме, а кого-то из них уже нет с нами....а эти все продолжают вопить, что ковида нет, что это заговор, что всех чипируют, а в конечном итоге вытравят, как тараканов...Что у них с мозгом, хотелось бы узнать, и почему полиция не заинтересовалась их "деятельностью"....
Татьянка Яцук
Стиль, слог изложения, конечно, шокирует, но суть верна.Интересно-секта Маши Шукшиной, Ольги Будиной будет стоять до последнего, или подействует все-таки пример их же собратьев по искусству-ведь сколько актеров уже переболело в тяжелейшей форме, а кого-то из них уже нет с нами....а эти все продолжают вопить, что ковида нет, что это заговор, что всех чипируют, а в конечном итоге вытравят, как тараканов...Что у них с мозгом, хотелось бы узнать, и почему полиция не заинтересовалась их "деятельностью"....
Котищев
Абсолютно верно и зло! Зло потому что, когда видишь неприкрытый идиотизм дебилоидов, несущих всякую ересь про вакцинацию и не верящих уважаемым и известным людям, профессорам и ученым, зло такое берет, что начинаешь желать им всем испытать этот ковид на собственной шкуре в особо извращенной форме. Идиоты, которые платят бешенные деньги за липовые справки и подвергающие свое здоровье и здоровье своих близких, так и хочется опустить вас в средневековье где бы вы покрылись оспой и какой другой херней для прозрения.
Хариман Шифонский
Кому тон не понравился, видимо, почуяли причастность к банде идиотов типа Симпсона: " Радиация опасна для тех, кто в неё верит". Не верите, придурки, помрете идиотами. Не обидно?
Наталья Андросова
Смотри,чтобы сам не сдох
Андрей
Хамло
Ольга Езерская
угу,противно читать,идыёт....
Владимир Малахов
мда....кто как мыслит, тот так и существует...возможно это следствие принятой прививки....СпасиБо
Владимир Лобанов
Что за БРЕД
igor smirnow
понос
Владимир Грехов
Гавновброс

Картина дня

наверх