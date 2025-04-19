«Наследие Победы: истории семейных архивов» – новая инициатива ГЖИ Санкт-Петербурга

К проекту может присоединиться любой желающий и рассказать свою историю В официальном Telegram-канале Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга сообщается о старте уникального проекта, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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