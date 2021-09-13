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Новым мигрантам: идите работать!

Новым мигрантам: идите работать!

   Дания заставит тысячи иностранцев работать минимум по 37 часов в неделю — пригрозив в противном случае отобрать государственные пособия.

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Денис
Там шлюхи легализованы, мигранты пойдут в бордели работать.)))
Вячеслав Долинин
Зачем датчанам кормить бездельников?
Алла Дубинина
Датчанам проще, страна маленькая. все друг друга знают лодырей вычислят за раз.

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