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Кардинал-украинец Бычок, поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы

Кардинал-украинец Бычок, поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы

Глава украинской греко-католической епархии в Австралии украинец Микола Бычок, который разворачивал в церкви флаг из зоны боевых действий в Донбассе, примет участие в процессе избрания нового папы римского.

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