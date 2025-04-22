Кардинал-украинец Бычок, поддерживающий ВСУ, поучаствует в выборе нового папы

Глава украинской греко-католической епархии в Австралии украинец Микола Бычок, который разворачивал в церкви флаг из зоны боевых действий в Донбассе, примет участие в процессе избрания нового папы римского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии