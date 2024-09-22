В Красноярском крае допрошен хозяин магазина, где отравилась пельменями семья

Владелец магазина в селе Красная Сопка Красноярского края, в котором многодетная семья приобрела курицу и пельмени и отравилась, закупал продукцию из городов Назарово и Красноярска, а также в Республике Хакасия, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.