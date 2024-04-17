На льнозаводе в Ярцеве восстановили трудовые права 24 смолян

Организация получило соответствующие предписания Ярцевский льнозавод исполнил предписание Государственной инспекции труда в Смоленской области, согласно которому нужно было устранить выявленные нарушения в сфере трудового законодательства.
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