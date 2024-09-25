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Царьград

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МРОТ достигнет 35 000 рублей. Мишустин анонсировал повышение с 1 января

МРОТ достигнет 35 000 рублей. Мишустин анонсировал повышение с 1 января

С 1 января 2024 года МРОТ в России увеличился на 3 000 рублей.Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о планах повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 000 рублей к 2030 году.

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