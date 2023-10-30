Пекин, 28 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул необходимость консолидации сознания общности китайской нации для продвижения высококачественного развития национальной работы партии в новую эпоху.
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