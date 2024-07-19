Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции

Спикер Госдумы озвучил меры, которые рассмотрит ведомство в ближайшее время. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о том, что на данный момент в Нижней палаты российского парламента на рассмотрении находятся 25 проектов законов, которые направлены «на регулирование контроля за миграцией».
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