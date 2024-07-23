Спортсмен из Поморья Денис Амосов стал бронзовым призер спартакиады России по гребному слалому.В посёлке Богородское Московской области прошёл финал XII Летней спартакиады учащихся России по гребному слалому.
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