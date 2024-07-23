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Сборная Архангельской области — третья на спартакиаде России по гребному слалому

Сборная Архангельской области — третья на спартакиаде России по гребному слалому

Спортсмен из Поморья Денис Амосов стал бронзовым призер спартакиады России по гребному слалому.В посёлке Богородское Московской области прошёл финал XII Летней спартакиады учащихся России по гребному слалому.

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