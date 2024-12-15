«Конец игры на Украине»: The New York Times публикует в буквальном смысле приговор Киеву - со всех сторон всё настолько плохо, что 2025 год станет годом краха режима Зеленского.
Конец игры на Украине
Комментарии
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Валентин Щербаков
Пока РОССИЯ не вернёт все свои законные территории и не лишит хохлобандеровцев выхода к Черному морю, СВО будет продолжаться....Только полное уничтожение хохлонацистов и бандеровцев, снятие санкций и судилище над наркоманами и убийцами, будет выполненным заявлением В.В. Путина....
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