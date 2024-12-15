Валентин Щербаков

Пока РОССИЯ не вернёт все свои законные территории и не лишит хохлобандеровцев выхода к Черному морю, СВО будет продолжаться....Только полное уничтожение хохлонацистов и бандеровцев, снятие санкций и судилище над наркоманами и убийцами, будет выполненным заявлением В.В. Путина....