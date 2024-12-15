Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 809 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Часовщик
    А как бежали от России,вот же не далёкие долбодятлы.🧛Шпроты в блокаде
  • Слава Белый
    ЧмошникДля того чтобы бы...
  • Walery
    Несколько лет назад Депутат Госдумы Евгений Федоров стоял на коленях и просил извинения у казахов...  К чему он продо..."С мигрантами - б...

Конец игры на Украине

Конец игры на Украине

«Конец игры на Украине»: The New York Times публикует в буквальном смысле приговор Киеву - со всех сторон всё настолько плохо, что 2025 год станет годом краха режима Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Пока РОССИЯ не вернёт все свои законные территории и не лишит хохлобандеровцев выхода к Черному морю, СВО будет продолжаться....Только полное уничтожение хохлонацистов и бандеровцев, снятие санкций и судилище над наркоманами и убийцами, будет выполненным заявлением В.В. Путина....
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх