Экс-участница «Уральских Пельменей» Юлия Михалкова рассказала, какие качества ищет в мужчинах

Экс-участница «Уральских Пельменей» Юлия Михалкова рассказала, какие качества ищет в мужчинахЭкс-участница комедийного шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова предпочитает не афишировать свою личную жизнь и редко о ней рассказывает.