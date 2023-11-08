Экс-участница «Уральских Пельменей» Юлия Михалкова рассказала, какие качества ищет в мужчинах

Экс-участница «Уральских Пельменей» Юлия Михалкова рассказала, какие качества ищет в мужчинахЭкс-участница комедийного шоу «Уральские Пельмени» Юлия Михалкова предпочитает не афишировать свою личную жизнь и редко о ней рассказывает.
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