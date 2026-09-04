"Будем приводить в порядок": Павел Малков рассказал о планах на улицу Щедрина

Глава региона изучил состояние улицы и отметил, что выходом во многих случаях становится сохранение облика этих мест на основе сохранившихся документов и снимков: "На месте давно утраченных четырех домов инвестор строит новые, внешний вид которых аккуратно восстановлен по старым снимкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
- В Захаровском окр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым