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62ИНФО | Новости Рязани

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"Будем приводить в порядок": Павел Малков рассказал о планах на улицу Щедрина

"Будем приводить в порядок": Павел Малков рассказал о планах на улицу Щедрина

Глава региона изучил состояние улицы и отметил, что выходом во многих случаях становится сохранение облика этих мест на основе сохранившихся документов и снимков: "На месте давно утраченных четырех домов инвестор строит новые, внешний вид которых аккуратно восстановлен по старым снимкам.

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