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Минобороны РФ: После начала действия перемирия ВСУ дважды пытались прорваться через границу России

Минобороны РФ: После начала действия перемирия ВСУ дважды пытались прорваться через границу России

Всего в ведомстве насчитали 488 нарушения со стороны УкраиныВооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались прорваться через государственную границу РФ в Курской области, а также атаковали в районе Дзержинска в ДНР.

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