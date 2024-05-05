Reuters: тысячи поклонников Мадонны собрал бесплатный концерт на пляже Копакабана Тысячи человек собрались на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в субботу перед бесплатным концертом поп-звезды Мадонны под открытым небом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии