Первенство Москвы. Сарновский, Колесников, Добромир Воронов, Артем Федотов, Лукин выступят с короткими программами

Первенство Москвы (старший возраст) Юноши Короткая программа Начало – 14:00 по московскому времени. Участники Мирон Андреанов Кирилл Арбузов Тимофей Бочков Матвей Бугаев Добромир Воронов Алексей Ефанов Даниил Жолобов Кирилл Жураховский Алексей Заводских Николай Колесников Марк Лукин Илья Малышев Илья Молянов Алдар Самбуев Никита Сарновский Владислав Скворцов Марк Соколов Артем Федотов Ярослав Хрулев Полный список участников – здесь.
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