«Число постоянно сокращается», – беглая либералка скулит, что в России всё меньше заукраинцев

Несмотря на потери на фронте и санкции, уровень поддержки СВО среди россиян не снижается. Об этом в ходе дискуссии на базе Атлантического совета заявила научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Мария Снеговая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».