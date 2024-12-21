«Число постоянно сокращается», – беглая либералка скулит, что в России всё меньше заукраинцев

Несмотря на потери на фронте и санкции, уровень поддержки СВО среди россиян не снижается. Об этом в ходе дискуссии на базе Атлантического совета заявила научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Мария Снеговая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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