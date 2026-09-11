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«Марсель» проиграл третий матч подряд в Лиге 1, уступив «Ренну»

«Марсель» проиграл третий матч подряд в Лиге 1, уступив «Ренну»

«Ренн» обыграл «Марсель» в матче 4-го тура французской Лиги 1.«Ренн» обыграл «Марсель» в матче 4-го тура французской Лиги 1.

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